وجه أحمد حمودان لاعب الجيش الملكي المغربي، رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد نهاية مباراة فريقه أمام النادي الأهلي أمس، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وشهدت مباراة المارد الأحمر والجيش الملكي العديد من الأحداث المثيرة، ومنها تبادل جماهير الفريقين إلقاء زجاجات المياه على بعضهم البعض، بالإضافة إلى إلقاء الجماهير الحمراء زجاجات المياه على لاعبي الفريق المغربي.

وقال حمودان في تصريحات صحفية، عقب نهاية المباراة: "أتمنى أن يطبق القانون على جماهير الأهلي، كما طبق على جماهيرنا من قبل، تقبلنا قرار الكاف على الرغم من أنه كان قاسيا".

وأضاف: "أتمنى أن نحصل على حقنا كاملا هذه المرة، وأن يكون الاتحاد الأفريقي عادلا بشكل كبيرة في القرار".

والجدير بالذكر، أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري الأبطال.

