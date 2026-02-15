"قرارات هامة".. كواليس اجتماع مجلس الزمالك المرتقب

بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعه الشهري مساء اليوم بمقر النادي، وذلك لاعتماد عدد من القرارات المهمة بناءً على توصيات المكتب التنفيذي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف أرض أكتوبر، إلى جانب الوقوف على التطورات الخاصة بإجراءات تأسيس شركة الكرة، في إطار خطة الإدارة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي.

ويأتي الاجتماع في توقيت حاسم، في ظل سعي المجلس لحسم الملفات العالقة ووضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يضمن استقرار النادي على المستويين الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.