"قرارات هامة".. كواليس اجتماع مجلس الزمالك المرتقب

كتب : محمد خيري

03:07 م 15/02/2026
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (3)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (2)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (4)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (1)
    مجلس إدارة الزمالك
    مجلس الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعه الشهري مساء اليوم بمقر النادي، وذلك لاعتماد عدد من القرارات المهمة بناءً على توصيات المكتب التنفيذي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف أرض أكتوبر، إلى جانب الوقوف على التطورات الخاصة بإجراءات تأسيس شركة الكرة، في إطار خطة الإدارة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي.

ويأتي الاجتماع في توقيت حاسم، في ظل سعي المجلس لحسم الملفات العالقة ووضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يضمن استقرار النادي على المستويين الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك مجلس الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

