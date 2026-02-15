"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

"تألق صلاح".. ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على

"بعد تسجيله أمام ضمك".. ماذا يحتاج رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟

بعد تأهله متصدرًا.. منافسو الزمالك المحتملون في ربع نهائي الكونفدرالية

أشاد جمهور نادي ليفربول بتألق الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة برايتون، التي أقيمت مساء أمس السبت، بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز ليفربول بنتيجة 3-0 على برايتون في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

يرصد "مصراي"، تعليقات جماهير ليفربول عبر منصة "إكس"، حيث قال أحد المشجعين: "لم ينته الأمر بعد، محمد صلاح يتألق في فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وكتب آخر: "توأم روحي في عالم كرة القدم هو محمد صلاح".

وقال مشجع آخر :"أصبحت علاقة محمد صلاح مع آرني سلوت أقوي الأن، فقد أتاح لهما الابتعاد خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، فرصة تخفيف أى توترات سابقة".

وقال آخر :" إشادة آرني سلوت بمحمد صلاح على أدائه الدفاعي تظهر مدى اكتمال مهاراته".

وأضاف مشجع: "سيواصل محمد تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع مشجع آخر: "هذا بالضبط ما ترغب في سماعه عن نجمك، لقد حقق محمد صلاح كل شيء في عالم كرة القدم".

إقرأ أيضًا:

"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"