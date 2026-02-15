مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

- -
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:59 م 15/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد جمهور نادي ليفربول بتألق الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة برايتون، التي أقيمت مساء أمس السبت، بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز ليفربول بنتيجة 3-0 على برايتون في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

يرصد "مصراي"، تعليقات جماهير ليفربول عبر منصة "إكس"، حيث قال أحد المشجعين: "لم ينته الأمر بعد، محمد صلاح يتألق في فوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وكتب آخر: "توأم روحي في عالم كرة القدم هو محمد صلاح".

وقال مشجع آخر :"أصبحت علاقة محمد صلاح مع آرني سلوت أقوي الأن، فقد أتاح لهما الابتعاد خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، فرصة تخفيف أى توترات سابقة".

وقال آخر :" إشادة آرني سلوت بمحمد صلاح على أدائه الدفاعي تظهر مدى اكتمال مهاراته".

وأضاف مشجع: "سيواصل محمد تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع مشجع آخر: "هذا بالضبط ما ترغب في سماعه عن نجمك، لقد حقق محمد صلاح كل شيء في عالم كرة القدم".

إقرأ أيضًا:

"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح برايتون ليفربول وبرايتون كأس الاتحاد الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
شئون عربية و دولية

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
أخبار مصر

مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة
أخبار المحافظات

فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
أخبار البنوك

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق