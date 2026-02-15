بريطانيا تدرس فرض عقوبات على روسيا بعد اتهام الكرملين بتسميم نافالني

(د ب أ)

أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو، في أعقاب اتهام بريطانيا وحلفائها للكرملين بتسميم زعيم المعارضة الروسية الراحل، أليكسي نافالني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد.

وكانت بريطانيا وحلفاؤها قد ألقوا على الدولة الروسية أمس السبت، مسؤولية وفاة نافالني، وأضافوا أنه من المرجح أن يكون قد تم تسميمه باستخدام سم ضفدع السهم السام.

وجاء الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إلى جانب أربعة من حلفاء بريطانيا - السويد وفرنسا وألمانيا وهولندا - بعد عامين من وفاة نافالني بمستعمرة عقابية في سيبيريا.

ومن جانبها، نفت السفارة الروسية في لندن تورط موسكو في وفاة نافالني، ووصفت الإعلان بأنه "هراء من جانب الغرب".