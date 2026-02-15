رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه، وتُطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم، أن الحكومة ستبدأ من اليوم تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، مستهدفة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم خلال العام المالي الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة تتضمن أربعة محاور رئيسية:

الدعم النقدي المباشر: سيُخصص لدفعتين، الأولى مع رمضان والثانية مع العيد، لتغطية 15 مليون أسرة مصرية، منها 5 ملايين أسرة تحت برنامج تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة من الشرائح الأقل دخلاً.

قطاع الصحة: سيتم ضخ 6 مليارات جنيه للعلاج والقضاء على قوائم الانتظار، بما في ذلك 3 مليارات للتدخلات الجراحية، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتغطية محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 7 ملايين نسمة اعتبارًا من أبريل المقبل.

دعم الفلاح المصري: تم توفير 4 مليارات جنيه إضافية لدعم موسم القمح والحصاد، والذي يبدأ من شهر أبريل.

مشروع "حياة كريمة": خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لتسريع إنهاء المشروع وتحسين الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.

