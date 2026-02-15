إعلان

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث مع مسؤول مكتب غرف دبي في مصر التعاون المشترك

كتب : دينا خالد

01:50 م 15/02/2026

اجتماع جمعية رجال أعمال إسكندرية

عقدت جمعية رجال أعمال إسكندرية، اجتماعًا مع أحمد الشافعي، المسؤول عن مكتب غرف دبي في مصر التابع لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لعرض الفُرص والمزايا التجارية والاقتصادية المتاحة أمام أعضاء الجمعية.

وأوضح أحمد الشافعي، أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيئة الأعمال واعتماد أحدث الممارسات وفقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن تعدُد اتفاقيات التعاون التجارية والاقتصادية والعمل مع مصر في نطاق اتفاقية التجارة الحرة العربية، وأفاد بأن نحو 95% من أنشطة الأعمال في دبي تمنح حق التملُك للشركات بنسبة 100%.

وأضاف الشافعي، أن هذه الشركات مُعفاة من ضريبة الدخل، مع فرض ضريبة أرباح بنسبة 9% فقط في حال تجاوز الأرباح 102 ألف دولار، لافتًا إلى إمكانية تحقيق عوائد تتراوح بين 37% و75% في أولى عمليات البيع والشراء.

وأكد مدير مكاتب غرفة دبي التجارية، خلال لقائه مع رجال أعمال إسكندرية، أن خِدمات الغرفة لا تقتصر على الشركات القائمة في دبي، بل تمتد لتشمل المُستثمرين المُهتمين بتأسيس شركاتٍ جديدة، موضحًا دور الغُرفة في الربط بين الأطراف الراغبة في التعاون داخل القطاعات نفسها، إلى جانب طرح الوكالات التي تُسهّل إقامة المشروعات في دبي. واستعرض الشافعي الخدمات التي تقدمها مكاتب غرفة دبي التجارية دون اشتراكات أو أعباء مالية على المستثمرين، وذلك من خلال ستة مكاتب داخل مصر، إلى جانب فروعها في مختلف دول العالم.

ورحَّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمسؤول مكتب غرف دبي في مصر، مُوضحًا أنشطة الجمعية على الصعيدين المحلي والدولي، وتنظيم لقاءات موسّعة مع القناصل والسفراء ومختلف الهيئات الحكومية داخل مصر، بما يسهم في تيسير أعمال الأعضاء وتعزيز قُدرتهم التنافسية.

شهد الاجتماع حضور محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية، و هيثم القيار، رئيس لجنة الاستيراد، وعدد من أعضاء الجمعية.

جمعية رجال أعمال إسكندرية الإمارات العربية المتحدة أحمد الشافعي

