يبحث الزمالك عن بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يستضيف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في السادسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس.

ترتيب الزمالك في المجموعة

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية، برصيد 8 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي: 10 نقاط

2- الزمالك: 8 نقاط

3- المصري البورسعيدي: 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد: 3 نقاط

الفوز يساوي صعود دون حسابات

يتأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مباشرةً، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى، في الحالة الفوز على كايزر تشيفز.وفي هذه الحالة، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ11 في صدارة المجموعة، يليه كايزر تشيفز أو المصري البورسعيدي.

التعادل مع زيسكو يونايتد

في حالة تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز، سيرتفع رصيده للنقطة الـ9، ويتأهل الفريق الضيف كمصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة، وفي هذه الحالة يحتاج الزمالك لمساعدة زيسكو يونايتد، بهزيمة أو تعادله مع المصري البورسعيدي.

التأهل رغم الخسارة

يمكن للزمالك التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في حالة الخسارة من كايزر تشيفز، لكزن سيحتاج لهزيمة المصري البورسعيدي من زيسكو يونايتد.

وفي هذه الحالة، سيتأهل كايزر تشيفز متصدر المجموعة بـ13 نقطة، فيما يتأهل الزمالك كثاني المجموعة بـ8 نقاط، ويأتي المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد في المركزين الآخرين بـ7 نقاط لكل منهما.