تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية الأفريقية

كتب : مصراوي

11:14 ص 14/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز مساء اليوم السبت، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي

تقام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ10 نقاط.

تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

يدفع معتمد جمال المدير الفني للزمالك، بالمهدي سليمان في حراسة المرمى، مع استمرار غياب محمد صبحي للإصابة، ويفاضل بين الثنائي شيكو بانزا وعدي الدباغ في الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمود الونش - أحمد عبد الرحيم إيشو

خط الوسط: محمد إسماعيل - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - شيكو بانزا (عدي الدباغ) - ناصر منسي

الزمالك شكيل الزمالك لزمالك وكايزر تشيفز

7 كيلو ذهب وفضة.. سقوط تشكيل عصابي يخترق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"