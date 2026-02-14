أشرف نصار: معاقبة مصطفى شلبي بسبب الاحتفال بشعار الزمالك قرار شخصي مني

هل يحصل شيكابالا على راتبه بعد الاعتزال؟ الزمالك يوضح الحقيقة

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، معاقبة مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب احتفاله بـ"شعار الزمالك".

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج "الناظر" المذاع على فضائية النهار: "جميع قرارات مجلس إدارة النادي مستقلة تمامًا، وأن قيادات البنك الأهلي المنتمية لنادي الزمالك، مثل محمد الأتربي ويحيى أبو الفتوح، لا تدخل في توجيه الصفقات أو إدارة النادي".

وأضاف: "العقوبة المفروضة على اللاعب مصطفى شلبي بسبب احتفاله بشعار الزمالك كانت قرارًا شخصيًا منه، وشلبي اقتنع بالعقوبة، لا يصح الاحتفال بشعار نادي آخر".

واحتفل مصطفى شلبي بهدفه في شباك الأهلي، بشعار الزمالك "القوس والسهم"، وقال بعد المباراة إن احتفاله لفريقه السابق.

