مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

زد

جميع المباريات

إعلان

أشرف نصار: معاقبة مصطفى شلبي بسبب الاحتفال بشعار الزمالك قرار شخصي مني

كتب : هند عواد

10:39 ص 14/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (4)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (2)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (3)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، معاقبة مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب احتفاله بـ"شعار الزمالك".

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج "الناظر" المذاع على فضائية النهار: "جميع قرارات مجلس إدارة النادي مستقلة تمامًا، وأن قيادات البنك الأهلي المنتمية لنادي الزمالك، مثل محمد الأتربي ويحيى أبو الفتوح، لا تدخل في توجيه الصفقات أو إدارة النادي".

وأضاف: "العقوبة المفروضة على اللاعب مصطفى شلبي بسبب احتفاله بشعار الزمالك كانت قرارًا شخصيًا منه، وشلبي اقتنع بالعقوبة، لا يصح الاحتفال بشعار نادي آخر".

واحتفل مصطفى شلبي بهدفه في شباك الأهلي، بشعار الزمالك "القوس والسهم"، وقال بعد المباراة إن احتفاله لفريقه السابق.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شلبي الزمالك احتفال مصطفى شلبي أشرف نصار البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر
أخبار السيارات

بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة
35 هاتف محمول و7 كيلو ذهب وفضة.. سقوط عصابة دولية تسرق أموال المصريين عبر
حوادث وقضايا

35 هاتف محمول و7 كيلو ذهب وفضة.. سقوط عصابة دولية تسرق أموال المصريين عبر
رمضان 2026..ميشيل ميلاد يروج لمسلسل "النص التاني": "يارب نعرف ليه سموه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026..ميشيل ميلاد يروج لمسلسل "النص التاني": "يارب نعرف ليه سموه
منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
نصائح طبية

منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان