موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة

كتب : هند عواد

10:28 ص 14/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يستضيف ستاد هيئة قناة السويس مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، في السادسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على كايزر تشيفز للتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، عبر قناة بي إن سبورتس (المشفرة)، الناقل الحصري للبطولة، إضافة إلى قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

رود خوليت: وفاة جوتا قد تكون سبباً في تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

