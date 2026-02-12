إعلان

الذهب عالميًا يفقد 3% ويتراجع دون 5 آلاف دولار للأوقية

كتب : أحمد الخطيب

09:03 م 12/02/2026

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى أقل من 5000 دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم، وسط غياب محفزات جديدة ودعم محدود من التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت الأوقية نحو 4878 دولارًا بعد أن اقتربت من تجاوز 5100 دولار خلال التعاملات، قبل أن تقلص خسائرها وتسجل نحو 4922 دولارًا للأوقية، بنسبة تراجع بلغت 3%، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وافتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 5084 دولارًا للأوقية، قبل أن تشهد تراجعًا تخطى 160 دولارًا خلال الجلسة.

سعر الذهب عالميًا سعر الذهب الولايات المتحدة وإيران

