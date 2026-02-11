مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

ياسين مرعي الأعلى.. ماهو تقييم لاعبى الأهلي أمام الإسماعيلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:27 م 11/02/2026 تعديل في 10:45 م
شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت اليوم الأربعاء، تألق المدافع ياسين مرعي، بعد تسجيله الهدف الثاني للأحمر في مرمي الدراويش.

وحصل مرعي وفقًا لمنصة سوفا سكور على أعلى تقييم في تشكيلة الأهلي بعد تألقه في المباراة، بينما حصل حسين الشحات على أقل تقييم بين لاعبو الأهلي.

وجاء تقييم لاعبو الأهلي أمام الإسماعيلي كالتالي:

محمد الشناوي: 7.2

محمد شكري: 7.1

ياسين مرعي: 9

ياسر إبراهيم: 7.8

محمد هاني: 7.4

محمد بن رمضان: 7.7

أليو ديانج: 7.5

أشرف بن شرقي: 7.2

طاهر محمد طاهر: 6.9

حسين الشحات: 6

كامويش: 6.4

الأهلي تقييم لاعبو الأهلي الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري ياسين مرعي

