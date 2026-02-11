مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي لإمام عاشور وموعد الجلسة الحاسمة

بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز

يتصدر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، عقب أزمته مع فريقه بمباراة يانج أفريكانز.

وكان إمام عاشور قد تخلف عن بعثة الفريق المسافرة لتنزانيا، ليترتب عليه تغريمه 1.5 مليون جنيه وتوقيع عقوبة إيقاف إسبوعين.

في سياق متصل للأزمة، كشف مصدر مطلع لمصراوي، مستجدات أزمة اللاعب وإيقافه، ومصيره داخل النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن إمام عاشور سيعود للمران الجماعي بعد غد ومشاركته أمام الجيش الملكي قرار فني بحت.

وأشار المصدر أن الأهلي يريد الإبقاء على أمام عاشور وتجديد تعاقده لمدة ٤ سنوات من بينهم الموسمين المتبقيين له في مدة تعاقده الحالي والعرض النهائي سيكون وضعه في الفئة الأولى المميزة والمقدر فيها الراتب ب٣٥ مليون جنيه.

واختتم المصدر: "موعد فتح باب المفاوضات سيكون في منتصف شهر مارس من العام الجاري، حيث سيقوم سيد عبدالحفيظ بعقد جلسة مع اللاعب وممثليه، لإن الأهلي يرى أن هذا الموعد مناسب لأنه قبل كأس العالم تحسباً لتألق اللاعب في المحفل العالمي".

