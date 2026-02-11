مباريات الأمس
بيزيرا الأعلى.. ما تقييم لاعبي الزمالك أمام سموحة؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:55 م 11/02/2026
حصل المحترف البرازيلي خوان بيزيرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أعلى تقييم بين لاعبي الفريق في مباراة سموحة التي أقيمت مساء الأربعاء بالدوري المصري.

ونجح الزمالك في الفوز بنتيجة 1-0، على نظيره سموحة، ليحافظ على مركزه بوصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

وجاء تقييم لاعبو الزمالك أمام سموحة وفقًا لمنصة سوفا سكور كالتالي:

المهدي سليمان: 7.3

إيشو: 6.4

حسام عبدالمجيد: 7.3

محمود الونش: 7.7

محمد إبراهيم: 6.7

محمد السيد: 6.6

محمد شحاتة: 7.3

السيد أسامة: 7.1

خوان ألفينا: 7.8

سيف الجزيري: 6.7

شيكو بانزا: 6.5

ناصر منسي الزمالك الزمالك وسموحة مباراة الزمالك وسموحة الدوري المصري

