بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز وتخطي عقبة سموحة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء بالدوري المصري.

وقرر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مواصلة التدريبات غدًا الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

