موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مهماً على سموحة في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليواصل الأبيض نتائجه الإيجابية محتلاً المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

وجاء هدف فوز الزمالك اليوم بتوقيع ناصر منسي في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لخوض مباراة حاسمة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويدخل الزمالك المباراة لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل متصدراً للمجموعة دون انتظار نتائج باقي المباريات، خاصة أنه يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط.