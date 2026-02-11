مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:45

لايبزيج

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سموحة

كتب : نهي خورشيد

10:07 م 11/02/2026
  عرض 11 صورة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مهماً على سموحة في المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليواصل الأبيض نتائجه الإيجابية محتلاً المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

وجاء هدف فوز الزمالك اليوم بتوقيع ناصر منسي في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لخوض مباراة حاسمة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويدخل الزمالك المباراة لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل متصدراً للمجموعة دون انتظار نتائج باقي المباريات، خاصة أنه يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط.

الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك وسموحة كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية

