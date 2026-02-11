«نال إشادة الجميع».. ما حقيقة عمل لاعب الزمالك بائعًا بعد المران؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام سموحة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاءات المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الجولتين السابقتين أمام بتروجيت، ويأمل في حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في جدول الترتيب، وتقربه من الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

ورغم الدفعة المعنوية، يعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة ما بين إصابات وقرارات تأديبية اتخذها المدير الفني معتمد جمال، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء أمام سموحة الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

وتُنقل المباراة، بين الزمالك وسموحة، عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق اللقاء ويستمر بعد صافرة النهاية.