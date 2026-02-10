"في انتظار النفي".. شوبير يوجه رسالة لهاني أبو ريدة بشأن إلغاء الهبوط بالدوري

بالأسباب.. 6 لاعبين يغيبون عن صفوف الأهلي ضد الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة الإسماعيلي غدا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة الإسماعيلي، غياب الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى استمرار غياب إمام عاشور لاعب الوسط، بسبب قرار إيقافه من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، يوسف بلعمري، عمرو الجزار، كريم فؤاد، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: يلسين كامويش، مروان عثمان ومحمد شريف

