خامس صفقاته.. بيراميدز يضم لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي بيراميدز، التعاقد مع محمد حمدي، الظهير الأيسر لنادي إنبي، ليصبح خامس صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

وأشار بيان بيراميدز إلى أن خطة الإدارة دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر والمواهب، بضم محمد حمدي الذي تدرج مع جميع المنتخبات الوطنية من الناشئين والشباب وحتى المنتخب الأول.

ولعب محمد حمدي للزمالك على سبيل الإعارة، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2025، قبل أن يعود لإنبي.

جدير بالذكر أن بيراميدز حسم 5 صفقات خلال الانتقالات الشتوية، وهي عودة الفاخوري، حامد حمدان، باسكال فيري، عماد ميهوب ومحمد حمدي.

اقرأ أيضًا:

"ستُكلف النادي كثيرًا".. خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة أشرف داري

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو