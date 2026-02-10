نتنياهو يصدر قرارا بسحب الجنسية وترحيل "إسرائيليين" اثنين

كتب- محمود الطوخي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه أصدر قرارا بسحب الجنسية وترحيل "إرهابيين" اثنين، زاعما تورطهما في تنفيذ هجمات طعن وإطلاق نار على مدنيين إسرائيليين.

واتهم نتنياهو، السلطة الفلسطينية بمكافأة هؤلاء الاثنين على "أفعالهما الشنيعة".

وكتب نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة إكس" "وقّعتُ هذا الصباح قرار سحب الجنسية وترحيل إرهابيين إسرائيليين اثنين نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار على مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الشنيعة".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "أتقدّم بالشكر لرئيس الائتلاف، أوفير كاتس، على قيادته لهذا القانون الذي سيرحّلهما من دولة إسرائيل، وسيتبعه في الطريق الكثيرون مثلهما".

وأفادت هيئة البث العبرية، بأنه تقرر ترحيل محمود أحمد المتهم بتنفيذ سلسلة هجمات مسلحة بعد قضائه 23 عاما في السجن، إلى غزة فورا.

كذلك، شمل قرار الترحيل محمد أحمد حسين حلاسي المتهم بطعن مسنتين في القدس والمحكوم بالسجن 18 عاما، حيث سيتم ترحيله عقب إطلاق سراحه.

وقال عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود ومقدم القانون: "على مدى 3 سنوات كنت أضغط لتطبيق هذا القانون، وها هو يتحقق أخيرا. هكذا نحارب الإرهاب، لقد صنعنا التاريخ هذه الأيام".