إعلان

نتنياهو يصدر قرارا بسحب الجنسية وترحيل "إسرائيليين" اثنين

كتب : محمود الطوخي

08:41 م 10/02/2026 تعديل في 08:48 م

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه أصدر قرارا بسحب الجنسية وترحيل "إرهابيين" اثنين، زاعما تورطهما في تنفيذ هجمات طعن وإطلاق نار على مدنيين إسرائيليين.

واتهم نتنياهو، السلطة الفلسطينية بمكافأة هؤلاء الاثنين على "أفعالهما الشنيعة".

وكتب نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة إكس" "وقّعتُ هذا الصباح قرار سحب الجنسية وترحيل إرهابيين إسرائيليين اثنين نفّذا هجمات طعن وإطلاق نار على مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الشنيعة".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "أتقدّم بالشكر لرئيس الائتلاف، أوفير كاتس، على قيادته لهذا القانون الذي سيرحّلهما من دولة إسرائيل، وسيتبعه في الطريق الكثيرون مثلهما".

وأفادت هيئة البث العبرية، بأنه تقرر ترحيل محمود أحمد المتهم بتنفيذ سلسلة هجمات مسلحة بعد قضائه 23 عاما في السجن، إلى غزة فورا.

كذلك، شمل قرار الترحيل محمد أحمد حسين حلاسي المتهم بطعن مسنتين في القدس والمحكوم بالسجن 18 عاما، حيث سيتم ترحيله عقب إطلاق سراحه.

وقال عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود ومقدم القانون: "على مدى 3 سنوات كنت أضغط لتطبيق هذا القانون، وها هو يتحقق أخيرا. هكذا نحارب الإرهاب، لقد صنعنا التاريخ هذه الأيام".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية ترحيل إسرائيليين سحب جنسية إسرائيليين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح
أخبار مصر

هل تؤثر عودة وزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية؟.. صلاح فوزي يوضح
مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري
تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
علاقات

تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي