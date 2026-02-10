هدف تريزيجيه في البنك الأهلي الأفضل بالجولة الـ17 بالدوري المصري

حصد محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي جائزة أفضل هدف في الجولة الـ17 بالدوري المصري، عن هدفه في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن فوز تريزيجيه بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ17 بالدوري، جاء بناءً على تصويت الجماهير، على المنصات المختلفة للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفوق هدف محمود تريزيجيه في مرمى البنك الأهلي، على أهداف الثلاثي، عدي الدباغ لاعب الزمالك، بدر موسى لاعب بتروجيت وأحمد كالوشا لاعب إنبي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال17 بالدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل محمود حسن تريزيجيه المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 6 أهداف وبفارق هدف واحد عن المتصدر عدي الدباغ لاعب الزمالك.

ويذكر أن محمود تريزيجيه تعرض للإصابة بشد في أسفل العضلة الخلفية، خلال مشاركته رفقة المارد الأحمر في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"غياب زيزو وتريزيجيه".. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟