مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

هدف تريزيجيه في البنك الأهلي الأفضل بالجولة الـ17 بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

07:03 م 10/02/2026 تعديل في 07:03 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تريزيجيه (1)
  • عرض 9 صورة
    تريزيجيه (5)
  • عرض 9 صورة
    تريزيجيه والشناوي مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 9 صورة
    إصابة محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي جائزة أفضل هدف في الجولة الـ17 بالدوري المصري، عن هدفه في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن فوز تريزيجيه بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ17 بالدوري، جاء بناءً على تصويت الجماهير، على المنصات المختلفة للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفوق هدف محمود تريزيجيه في مرمى البنك الأهلي، على أهداف الثلاثي، عدي الدباغ لاعب الزمالك، بدر موسى لاعب بتروجيت وأحمد كالوشا لاعب إنبي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال17 بالدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل محمود حسن تريزيجيه المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 6 أهداف وبفارق هدف واحد عن المتصدر عدي الدباغ لاعب الزمالك.

ويذكر أن محمود تريزيجيه تعرض للإصابة بشد في أسفل العضلة الخلفية، خلال مشاركته رفقة المارد الأحمر في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"غياب زيزو وتريزيجيه".. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود حسن تريزيجيه النادي الأهلي الدوري المصري دوري نايل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
مسرح و تليفزيون

روج أسود وراس الأفعى.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج و دراما رمضان على
بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
15 صورة..يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور داخل قلعة صلاح الدين
زووم

15 صورة..يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور داخل قلعة صلاح الدين
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي