بالأسباب.. 6 لاعبين يغيبون عن صفوف الأهلي ضد الإسماعيلي

كتب-مراسل مصراوي:

08:19 م 10/02/2026
    مران الأهلي
يفقد الأهلي خدمات 6 لاعبين، على رأسهم أحمد سيد زيزو وتريزيجيه، خلال مباراة الفريق ضد الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

يغيب 6 لاعبين عن صفوف الأهلي في مواجهة الإسماعيلي، وهم: هادي رياض، محمد سيحا، أحمد عيد، عمر معوض، أحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه.

وجاء غياب الثلاثي سيحا وأحمد عيد وعمر معوض لأسباب فنية، فيما يغيب زيزو وتريزيجيه للإصابة، وهادي رياض لأدائه التربية العسكرية في كلية الآداب بجامعة المنصورة، ويتبقى له 6 أيام لإنهاء الاختبار.

مران الأهلي الإسماعيلي زيزو الأهلي

