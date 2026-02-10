مباريات الأمس
"كأنها معاقبة دون وجه حق".. الزمالك يطالب بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا

كتب : هند عواد

08:46 م 10/02/2026 تعديل في 08:46 م
أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، إرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بتأجيل مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 17 فبراير الحالي في دور الـ16 لكأس مصر.

وأشار الزمالك في بيانه، إلى أنه أكد على ضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم توافر العدالة، خاصة وأن الفريق سيخوض عدد 6 مباريات في 15 يوماً، في حين يحصل فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يومًا قبل المواجهة المرتقبة، بالتالي سيعلب الزمالك مع فريق حصل على راحة كاملة بينما يعاني الأبيض من الإجهاد وسيخوض اللقاء من دون جماهيره.

وأضاف: "موعد المباراة يؤثر على الحالة الصحية للاعبين، كما لا يراعي مسألة الإجهاد بتحديد موعد المباراة في الثانية والنصف عصرًا، وحرمان جماهيره من حضور المباراة وكأنها معاقبة من دون وجه حق".

نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم سيراميكا كليوباترا كأس مصر

