شهد الميركاتو الشتوي الأخير في الدوري المصري والذي أغلق الأحد الماضي، تحركات قوية في عدد كبير من الأندية، التي تبحث عن تدعيم صفوفها في الدور الثاني من الموسم الجاري 2026.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز صفقات الأندية المصرية التي تم إبرامها في يناير 2026، والتي شهدت تصدر الاتحاد السكندري قائمة أكثر الأندية ضمًا للاعبين.

أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري المصري 2026

الأهلي تعاقد مع 6 لاعبين هم:

أحمد عيد، هادي رياض، عمرو الجزار، يوسف بلعمري، مروان عثمان، الأنجولي كامويش.

بينما تعاقد بيراميدز مع:

ناصر ماهر، حامد حمدان، عودة الفاخوري، محمد حمدي، باسكال فيري

ميركاتو سيراميكا كليوباترا

عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد الله، فريدي مايكل، محمد رضا "بوبو"، وزياد الشيات.

ميركاتو المصري البورسعيدي:

مصطفى زيدان، ومصطفى العش، وعميد صوافطة.

الاتحاد السكندري ضم 8 لاعبين:

مابولولو - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد مجدي "أفشة"- محمود عماد - عبد الرحمن مجدى - خالد عبد الفتاح - يُسرى وحيد - عبد الرحمن جودة.

