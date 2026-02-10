مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

الاتحاد السكندري الأكثر.. أبرز صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي 2026

كتب : محمد عبد الهادي

01:43 م 10/02/2026 تعديل في 01:49 م
شهد الميركاتو الشتوي الأخير في الدوري المصري والذي أغلق الأحد الماضي، تحركات قوية في عدد كبير من الأندية، التي تبحث عن تدعيم صفوفها في الدور الثاني من الموسم الجاري 2026.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز صفقات الأندية المصرية التي تم إبرامها في يناير 2026، والتي شهدت تصدر الاتحاد السكندري قائمة أكثر الأندية ضمًا للاعبين.

أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري المصري 2026

الأهلي تعاقد مع 6 لاعبين هم:

أحمد عيد، هادي رياض، عمرو الجزار، يوسف بلعمري، مروان عثمان، الأنجولي كامويش.

بينما تعاقد بيراميدز مع:

ناصر ماهر، حامد حمدان، عودة الفاخوري، محمد حمدي، باسكال فيري

ميركاتو سيراميكا كليوباترا

عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد الله، فريدي مايكل، محمد رضا "بوبو"، وزياد الشيات.

ميركاتو المصري البورسعيدي:

مصطفى زيدان، ومصطفى العش، وعميد صوافطة.

الاتحاد السكندري ضم 8 لاعبين:

مابولولو - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد مجدي "أفشة"- محمود عماد - عبد الرحمن مجدى - خالد عبد الفتاح - يُسرى وحيد - عبد الرحمن جودة.

عضو سابق في الأهلي.. 7 معلومات عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المحتمل

مفاجأة بشأن مصير الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صفقات الأندية المصرية 2026 صفقات الأهلي صفقات بيراميدز صفقات الاتحاد السكندري الدوري المصري

