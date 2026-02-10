مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

"شكرا قطاع الناشئين".. فاروق جعفر يعلق على خسارة الزمالك ويوجه رسالة

كتب : محمد خيري

12:39 م 10/02/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    محمد السيد والفرنسي وعبد العزيز لاعبو الزمالك
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة معتمد جمال تجهيز أكثر من تصور فني للتعامل مع المباريات الهامة المنتظرة، مشددًا على أهمية التنوع الخططي وفقًا لظروف كل لقاء.

وأوضح جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك، أن مواجهة زيسكو الأخيرة لا يمكن اعتبارها مقياسًا حقيقيًا لمستوى الزمالك، مؤكدًا أنها جاءت في إطار حالة فنية خاصة ولا تعكس الشكل العام للفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن العامل النفسي يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في الفترة الحالية، مطالبًا المدير الفني معتمد جمال بضرورة الاعتماد عليه بشكل أكبر لتحفيز اللاعبين قبل المواجهات المقبلة.

وفي سياق آخر، أشاد جعفر بقطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يضم مجموعة مميزة من أفضل العناصر الشابة القادرة على خدمة الفريق الأول مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لا يزال يعاني من بعض المشكلات في منطقة وسط الملعب، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد حلول فنية سريعة لتحقيق التوازن المطلوب داخل الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك فاروق جعفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
أخبار مصر

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي