تعليق مثير للجدل من أحمد شوبير على عودة عواد لتدريبات الزمالك

كتب : محمد الميموني

01:39 م 10/02/2026

أحمد شوبير

تحدث حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير عن عودة محمد عواد مع الزمالك بعد أزمته الأخيرة واستبعاده من المباريات.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت": "انهاردة الجهاز الفني للزمالك هيحدد موقف محمد عواد لان لما تم إيقافه لم يتم تحديد مدة، وكان قرار داخلي وغير معلن".

وأكد شوبير: "من حق الجهاز يرجع محمد عواد أي وقت وانا هقولها تاني انا مع النادي اللي يرجع اللاعب طبقاً لاحتياج الفريق ووقت لما احس انك التزمت ومنضبط من تاني فلازم ارجعك واهلاً وسهلاً".

وأضاف شوبير: " تيجي تقولي انت لو مدير كرة هتعمل كده؟، هرجع واقولك أيوه هعمل كده، هتقولي طيب القيم والمبادي هقولك المبدأ اني وقعت عليه عقوبة الإيقاف بالفعل وخصمت مبلغ مالي وعملت كل الإجراءات اللازمة لهذا الأمر فهي دي وجهة نظري الشخصية".

