لحظة بلحظة.. الزمالك 1 ضد 1 المصري البورسعيدي.. نهاية الشوط الأول

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد وآدم كايد

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان بيزيرا

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من لاعب المصري عبد الرحيم دغموم ولكنها تصل في يد حارس مرمى المصري

الدقيقة 16: تسديدة من مصطفى العش لاعب المصري ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى الزمالك

الدقيقة 21: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 24: حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 34: صلاح محسن يسجل هدف التعادل للمصري في مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول