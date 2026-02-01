لحظة بلحظة.. الزمالك 1 ضد 1 المصري البورسعيدي.. نهاية الشوط الأول
كتب : يوسف محمد
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.
وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد صبحى
خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم
خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد وآدم كايد
خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان بيزيرا
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش
خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي
خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن
أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 7: عرضية من لاعب المصري عبد الرحيم دغموم ولكنها تصل في يد حارس مرمى المصري
الدقيقة 16: تسديدة من مصطفى العش لاعب المصري ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى الزمالك
الدقيقة 21: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك
الدقيقة 24: حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري
الدقيقة 34: صلاح محسن يسجل هدف التعادل للمصري في مرمى الزمالك
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.
الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول