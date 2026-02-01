دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره نهضة بركان في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف «قطة»

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء: محمود جاد – علي جبر – أسامة جلال – بلاتي توريه – مصطفى فتحي – يوسف أوباما – حامد حمدان – مصطفى زيكو – مروان حمدي.