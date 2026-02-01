"أنت الخاسر الوحيد".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لإمام عاشور

اعتبر أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن تعادل فريقه أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا نتيجة إيجابية، خاصة في ظل الظروف الصعبة للمباراة، منها توقيت اللقاء واللعب في أجواء شديدة الحرارة. وأوضح أن النقطة التي حصل عليها الأهلي تمثل خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ8.

وقال عادل، في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إن أزمة إمام عاشور أخذت مساحة أكبر من حجمها الحقيقي، داعيًا إلى إعادة النظر في اللاعب بعد انتقاله إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن إمام أصبح عنصرًا أساسيًا في فريق ينافس على جميع البطولات.

وأضاف: "رغم أهميته، إمام عاشور لا يبدو مدركًا لحجم قيمته أو المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما لم يستوعب سياسة النادي بعد مرور ثلاث سنوات على انضمامه، وجماهير الأهلي دائمًا تقف خلف الإدارة في القرارات الانضباطية، بغض النظر عن اسم اللاعب أو قيمته الفنية".

وأشار عادل إلى أن الأهلي قد يخسر بطولة، لكنه لا يتنازل عن مبادئه، معتبرًا أن العقوبة التي ستبعد إمام عن الملاعب لخمس مباريات هي خسارة شخصية للاعب، خاصة مع وجود لاعبين ينتظرون الفرصة لإثبات أنفسهم والحصول على مكانه في التشكيل.

وعن حمزة عبد الكريم، قال أحمد عادل إن اللاعب سينجح في تجربته مع برشلونة، مع التركيز على تحقيق حلمه، مؤكدًا دعم الجماهير المصرية له، وموجهًا رسالة له: "الكل يثق في إمكانياتك، وأرى فيك نسخة مصغرة من هالاند، وأتمنى لك النجاح وتحقيق كل الإنجازات مع الفريق الكتالوني".