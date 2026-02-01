الوادي الجديد تختتم الموجة 28 باسترداد آلاف الأفدنة من أملاك الدولة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استرداد مساحات شاسعة من أراضي أملاك الدولة التي ظلت في قبضة المخالفين لسنوات، وذلك في ختام المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات.

وأكد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة الخمسة شنت حملة مكبرة، نُفذت في إطار استراتيجية وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى فرض هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون، تزامنًا مع إسدال الستار على المرحلة الأولى من الموجة 28، والتي جرى تنفيذها بكل حزم خلال الفترة من 10 حتى 31 يناير 2026.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن الحملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، كما جرى رصد وإزالة 11 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة إجمالية بلغت 194 فدانًا، كانت مستغلة دون وجه حق.

وأضاف أن الحملات شملت أيضًا إزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 280 مترًا مربعًا، جرى تسويتها بالأرض وإعادتها إلى جهة الولاية الأصلية.

وفيما يتعلق بملف التعدي على الرقعة الزراعية، أكد سكرتير عام المحافظة أنه تم التعامل بحزم مع 8 حالات تعدٍ رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، حيث بلغت مساحة التعديات بالبناء التي جرى إزالتها 2270 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل «العين الساهرة» للدولة، من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لرصد أي محاولات بناء مخالف في مهدها، وهو ما أسهم في سرعة تدخل قوات إنفاذ القانون قبل تفاقم المخالفات.