دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 ضد 0 نهضة بركان.. بداية الشوط الثاني

كتب : يوسف محمد

06:03 م 01/02/2026 تعديل في 07:16 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليا نظيره نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي وكريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ناصر ماهر وأحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 11: محمود زلاكا يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى نهضة بركان

الدقيقة 16: تسديدة قوية من قطة لاعب بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى نهضة بركان

الدقيقة 24: بطاقة صفراء لوليد الكارتي لاعب فريق بيراميدز

الدقيقة 33: توقف المباراة لعلاج لاعب نهضة بركان

الدقيقة 40: سيرطة على الكرة من لاعبي بيراميدز ومحاولات لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب

