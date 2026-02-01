إعلان

قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بكليتي الآداب والتربية بجامعة المنيا

كتب : مصراوي

06:28 م 01/02/2026
    الدكتور إدريس سلطان
    الدكتور ابراهيم حسن

المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن محمد أبو الخير، الأستاذ بكلية الآداب، عميدًا لكلية الآداب بالجامعة.

كما صدر قرار جمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور إدريس سلطان صالح، الأستاذ بكلية التربية، عميدًا لكلية التربية بالجامعة.

وتقدم رئيس جامعة المنيا بالتهنئة للعميدين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، والمساهمة في رفع شأن الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

