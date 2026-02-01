9 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

"الحكام في مصر مدلعينك".. شوبير يفتح النار على مدرب بيراميدز

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عدة غيابات مؤثرة، قبل مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة المصري والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة، على استاد السويس الجديد.

ويفتقد الزمالك خدمات 9 لاعبين لأسباب مختلفة، ما بين الإصابات والجاهزية الفنية والقرارات الفنية للجهاز الفني.

وجاءت قائمة الغيابات كالتالي:

محمود جهاد: للإصابة

أحمد ربيع: للإصابة

أحمد فتوح: للإصابة

محمد شحاتة: للإصابة

عمر جابر: للإصابة

عمرو ناصر: للإصابة

محمود بنتايج: لعدم الجاهزية الفنية

محمد عواد: لأسباب فنية

سيف جعفر: لأسباب فنية

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في تعويض هذه الغيابات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري، في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق بدور المجموعات من البطولة القارية.