بعد الإنجاز الأفريقي.. وزير الرياضة يستقبل منتخب اليد في المطار

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، عقب عودتها إلى أرض الوطن بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد في رواندا، في إنجاز يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل.

ويعد هذا التتويج العاشر في تاريخ المنتخب المصري، والرابع على التوالي، ليؤكد هيمنة مصر المطلقة على البطولات القارية ويعزز مكانتها على قمة كرة اليد الأفريقية.

وخلال الاستقبال، قدم الوزير التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على دعم الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن ما تحقق هو ثمرة تخطيط واستراتيجية واضحة للمنظومة الرياضية المصرية، مضيفًا أن الوزارة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للمنتخبات الوطنية، لضمان استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات القارية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن تتويج منتخب مصر لكرة اليد باللقب للمرة العاشرة والرابعة على التوالي يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس قوة المنظومة الرياضية المصرية، ويؤكد المكانة الرائدة لكرة اليد المصرية في القارة.

وشدد على أن كرة اليد المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والاحتراف وتحقيق البطولات، وأن الوزارة ملتزمة بمواصلة دعم جميع المنتخبات الوطنية للحفاظ على المكتسبات ومواصلة رفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.