قرار جديد من الجنايات بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

كتب- أحمد عادل:

06:23 م 01/02/2026
    سارة خليفة في فرنسا (2)
    المنتجة سارة خليفة (2)
    المنتجة سارة خليفة (1)
    سارة خليفة في احد شوارع باريس
    سارة خليفة في فرنسا (3)
    سارة خليفة في فرنسا (1)
    سارة خليفة (4)
    سارة خليفة (6)
    سارة خليفة (1)
    سارة خليفة (1)_1
    سارة خليفة (2)
    سارة خليفة (2)_1
    سارة خليفة (3)_1
    سارة خليفة (4)_1
    سارة خليفة (3)
    سارة خليفة (5)

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، لجلسة غدًا الإثنين، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة قد رفعت الجلسة للاستراحة بعد سماع مرافعة المتهم السابع في القضية، وخلالها أدت المتهمة الرابعة سارة خليفة صلاة العصر داخل قفص الاتهام.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع"، عراقي الجنسية، و"سامح. م"، مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد. ف"، مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

سارة خليفة قضية المخدرات الكبرى

