إسكان وترخيص لانشات.. محافظ جنوب سيناء يستجيب لمطالب أهالي دهب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، لقاءً موسعًا مع مشايخ وعواقل وشباب بدو مدينة دهب، بحضور نواب البرلمان والقيادات التنفيذية، وذلك لتعزيز قنوات التواصل المباشر والوقوف على احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والعمل على تلبيتها فورًا.

تطوير وإسكان

استعرض المحافظ خلال اللقاء حزمة من المطالب التي جرى بحثها والموافقة على تنفيذها، موجهًا بالبدء في تطوير شبكة الطرق الداخلية بمدينة دهب، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية للشباب، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المدينة.

نقل وتراخيص

وجه "مبارك" بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة المواقف بالتنسيق مع مشايخ وعواقل دهب، لوضع حلول جذرية لمشكلة "السرفيس" وضمان انتظام حركة النقل. كما أعلن فتح باب التراخيص للانشات النزهة بالمدينة، شريطة الالتزام الكامل بالمواصفات والضوابط المنظمة، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

بيئة وتقنين

وأشار المحافظ إلى خطة تطوير منطقة "البلوهول" بالتنسيق مع وزارة البيئة، بما يحقق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدًا دعمه الكامل لطلبات تخفيض سعر تقنين الأراضي الخاصة بالمسكن العائلي تيسيرًا على المواطنين.

إشادة وتهنئة

وأعرب الأهالي والنواب عن تقديرهم لاستجابة القيادة السياسية والمحافظ لمطالبهم، مشيدين بما تم إنجازه في ملفات تقنين أوضاع الأراضي الذي حقق الاستقرار القانوني.

واختتم المحافظ اللقاء بتهنئة أهالي دهب بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بالأمن والخير.