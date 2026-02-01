مباريات الأمس
أحمد الطيب: موهبة هذا اللاعب في الزمالك عالمية ولم يقدم سوى 3% من قدراته

كتب : مصراوي

10:00 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك يخرج لاعبين مميزين باستمرار من بينهم محمد السيد، أحمد خضري، ومحمد إبراهيم، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب يمثلون مستقبل الفريق الأول.

وقال الطيب في تصريحات تلفزيونية: "محمد إبراهيم لاعب يمتلك مواصفات النجوم العالمية، وحتى الآن لم يحصل على الفرصة الكاملة لإبراز إمكانياته الفنية، إذ لم يقدم سوى حوالي 3% فقط من قدراته، ومن المتوقع أن يصبح أحد نجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المعلق الرياضي: "على الرغم من الهجوم الذي تعرض له قطاع الناشئين في النادي خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك لاعبين على مستوى فني عالٍ، ومن أبرزهم أحمد خضري ومحمد إبراهيم، الذين أثبتوا أنهم قادرون على خدمة الفريق في المستقبل".

