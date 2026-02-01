مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

بطل الأردن يكشفها.. 4 أندية مصرية دخلوا في صفقة بيراميدز "بينهم الأهلي"

كتب : محمد خيري

11:11 ص 01/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (3)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (1)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (6)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (2)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (7)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (4)
  • عرض 8 صورة
    عودة الفاخوري نجم منتخب الأردن (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف نادي الحسين إربد الأردني كواليس المفاوضات التي دارت حول لاعبه عودة فاخوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل حسم انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي بيراميدز المصري.

ونجح بيراميدز في إنهاء الصفقة لصالحه، رغم الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب من جانب عدة أندية مصرية، دخلت في مفاوضات رسمية لضمه.

وأوضح نادي الحسين، في بيان رسمي، أن هناك 3 أندية مصرية أخرى، بخلاف بيراميدز، أبدت رغبتها في التعاقد مع عودة فاخوري خلال الميركاتو الشتوي.

ووجّه النادي الأردني الشكر إلى جميع الأندية التي تقدمت بعروض رسمية لضم اللاعب، حيث جاء في البيان: "يتقدم نادي الحسين الرياضي، ممثلًا برئيسه عامر أبو عبيد، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من نادي بيراميدز المصري، والنادي الأهلي المصري، ونادي الرياض السعودي، ونادي سيراميكا كليوباترا المصري، ونادي زد المصري، تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة لاعب النادي عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عالٍ لإمكاناته الفنية والاحترافية".

وأضاف البيان: "نثمّن المستوى الرفيع من التعاون والمهنية التي اتسمت بها جميع مراحل التواصل والمفاوضات، بما يعكس الاحترام المتبادل ويعزز العلاقات الرياضية بين الأندية".

واختتم نادي الحسين تصريحاته مؤكدًا أن هذا النهج الاحترافي في التعامل "يسهم في دعم مسيرة اللاعبين، وتطوير بيئة كرة القدم، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الأردنية للحضور والتميّز على المستويين الإقليمي والدولي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي عودة الفاخوري النادي الأهلي أخبار الأهلي بيراميدز نادي الحسين إربد الأردني يوريشيتش مدرب بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات
أخبار مصر

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات

شيخ الأزهر: الإسلام حفظ كرامة المرأة وضمن لها حقوقها
أخبار مصر

شيخ الأزهر: الإسلام حفظ كرامة المرأة وضمن لها حقوقها
بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
شئون عربية و دولية

بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
"جري يلحق بنته".. إعلامي يتحدث عن مفاجأة جديدة حول أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

"جري يلحق بنته".. إعلامي يتحدث عن مفاجأة جديدة حول أزمة إمام عاشور
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة