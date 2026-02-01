بطل الأردن يكشفها.. 4 أندية مصرية دخلوا في صفقة بيراميدز "بينهم الأهلي"

"جري يلحق بنته".. إعلامي يتحدث عن مفاجأة جديدة حول أزمة إمام عاشور

كشف نادي الحسين إربد الأردني كواليس المفاوضات التي دارت حول لاعبه عودة فاخوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل حسم انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي بيراميدز المصري.

ونجح بيراميدز في إنهاء الصفقة لصالحه، رغم الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب من جانب عدة أندية مصرية، دخلت في مفاوضات رسمية لضمه.

وأوضح نادي الحسين، في بيان رسمي، أن هناك 3 أندية مصرية أخرى، بخلاف بيراميدز، أبدت رغبتها في التعاقد مع عودة فاخوري خلال الميركاتو الشتوي.

ووجّه النادي الأردني الشكر إلى جميع الأندية التي تقدمت بعروض رسمية لضم اللاعب، حيث جاء في البيان: "يتقدم نادي الحسين الرياضي، ممثلًا برئيسه عامر أبو عبيد، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من نادي بيراميدز المصري، والنادي الأهلي المصري، ونادي الرياض السعودي، ونادي سيراميكا كليوباترا المصري، ونادي زد المصري، تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة لاعب النادي عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عالٍ لإمكاناته الفنية والاحترافية".

وأضاف البيان: "نثمّن المستوى الرفيع من التعاون والمهنية التي اتسمت بها جميع مراحل التواصل والمفاوضات، بما يعكس الاحترام المتبادل ويعزز العلاقات الرياضية بين الأندية".

واختتم نادي الحسين تصريحاته مؤكدًا أن هذا النهج الاحترافي في التعامل "يسهم في دعم مسيرة اللاعبين، وتطوير بيئة كرة القدم، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الأردنية للحضور والتميّز على المستويين الإقليمي والدولي".