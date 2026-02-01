إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:57 ص 01/02/2026 تعديل في 11:09 ص

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 35 و42 قرشًا، في التعاملات الصباحية الأولى اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك في بداية التعاملات الأولى اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

