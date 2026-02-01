وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يأتي اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

وتضمن اللقاء تقديم عروض تقديمية لعدد من قادة القوات المسلحة تناولت أحدث المستجدات والتحديات الراهنة وجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومي المصري، وأساليب العمل داخل القوات المسلحة وآليات تطويرها وتحديثها بما يواكب التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات العسكرية.

وألقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في صون مقدرات الوطن، مؤكدًا ضرورة قيام القادة والضباط على كافة المستويات بالمحافظة على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم والاهتمام بالمقاتلين باعتبارهم الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة ليكونوا قادرين على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكفاءة واتقان وروح معنوية عالية، وكذلك أهمية التسلح بالوعي المستنير لما تشهده المرحلة الحالية من تحديات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

