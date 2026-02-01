إعلان

خامنئي محذّرا أمريكا: الحرب هذه المرة ستكون إقليمية

كتب : محمود الطوخي

11:00 ص 01/02/2026

آية الله علي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذّر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأحد، الولايات المتحدة من أن أي حرب قد تشعلها ستكون هذه المرة حربا إقليمية، مشددا على أن الشعب الإيراني لا يخشى التهديدات الأمريكية بتحريك السفن الحربية.

وقال خامنئي خلال استقباله حشدا شعبيا في حسينية "الإمام الخميني" اليوم، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طرح "جميع الخيارات" بما فيها الحرب ليس جديدا، مضيفا: "يدعي هذا الرجل باستمرار أنهم أحضروا سفنا.. لا ينبغي للشعب الإيراني أن يخاف من هذه الأمور".

وأكد المرشد الإيراني، أن طهران لن تكون البادئة بالحرب ولا ترغب في مهاجمة أي دولة، مشددا على بأن بلاده ستوجه ضربة قوية لكل من يعتدي عليها أو يضايقها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تجري حاليا محادثات جادة مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تقدم المسار الدبلوماسي بين الجانبين

وقال ترامب، إنه يأمل أن توافق طهران على اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو جدولها الزمني.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بالتوازي مع تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة وضغوط سياسية متزايدة لدفع إيران نحو تسوية تفاوضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني إيران أمريكا دونالد ترامب حرب اقليمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيخ الأزهر: الإسلام حفظ كرامة المرأة وضمن لها حقوقها
أخبار مصر

شيخ الأزهر: الإسلام حفظ كرامة المرأة وضمن لها حقوقها
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات
أخبار مصر

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
"جري يلحق بنته".. إعلامي يتحدث عن مفاجأة جديدة حول أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

"جري يلحق بنته".. إعلامي يتحدث عن مفاجأة جديدة حول أزمة إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة