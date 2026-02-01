خامنئي محذّرا أمريكا: الحرب هذه المرة ستكون إقليمية

حذّر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأحد، الولايات المتحدة من أن أي حرب قد تشعلها ستكون هذه المرة حربا إقليمية، مشددا على أن الشعب الإيراني لا يخشى التهديدات الأمريكية بتحريك السفن الحربية.

وقال خامنئي خلال استقباله حشدا شعبيا في حسينية "الإمام الخميني" اليوم، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طرح "جميع الخيارات" بما فيها الحرب ليس جديدا، مضيفا: "يدعي هذا الرجل باستمرار أنهم أحضروا سفنا.. لا ينبغي للشعب الإيراني أن يخاف من هذه الأمور".

وأكد المرشد الإيراني، أن طهران لن تكون البادئة بالحرب ولا ترغب في مهاجمة أي دولة، مشددا على بأن بلاده ستوجه ضربة قوية لكل من يعتدي عليها أو يضايقها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تجري حاليا محادثات جادة مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تقدم المسار الدبلوماسي بين الجانبين

وقال ترامب، إنه يأمل أن توافق طهران على اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو جدولها الزمني.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بالتوازي مع تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة وضغوط سياسية متزايدة لدفع إيران نحو تسوية تفاوضية.