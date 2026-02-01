إعلان

اليوم.. موعد صرف معاشات شهر فبراير بماكينات الصراف الآلي والبريد

كتب : دينا خالد

10:37 ص 01/02/2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير بماكينات الصراف الآلي و

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير بدءًا من اليوم الأحد، الموافق الأول من فبراير.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بدءا من يناير، بحسب جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات، بحسب عوض.

وأضاف عوض، في بيان رسمي سابق، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

إقرأ أيضاً:

رسميا.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءا من يناير

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟

زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات ماكينات الصراف الآلي البريد المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
شئون عربية و دولية

بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم
اقتصاد

جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم
وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة
أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة
احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة
نصائح طبية

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة