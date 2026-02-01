الحسين الرياضي يعلن رسميًا عن صفقة بيراميدز ويشكر الأهلي

الطيب: أنصح معتمد جمال بالإبقاء على هذا اللاعب احتياطيا في مواجهة المصري

أعلن نادي الحسين الرياضي الأردني، انتقال لاعبه عودة فاخوري بشكل نهائي إلى صفوف نادي بيراميدز في بيان رسمي صباح اليوم الأحد.

وجاء بيان نادي الحسين الرياضي كالتالي:

"يعلن نادي الحسين الرياضي عن انتقال لاعبه عودة فاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز المصري، بعد مسيرة مميّزة قدّم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي.

"بموجب هذا الانتقال، سيحصل نادي الحسين الرياضي على عوائد مالية نظير انتقال اللاعب، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية، وبيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث".

كما وجه النادي الأردني رسالة شكر للأهلي وعدد من الأندية: "يتقدم نادي الحسين الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من الأهلي المصري وزد وسيراميكا كليوباترا والرياض السعودي، تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة اللاعب عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عال لإمكاناته الفنية والاحترافية".

