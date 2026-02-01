شد الوجه وتجميل الأسنان.. 20 صورة لـ 5 نجمات خضعن لعمليات تجميل

كشف عدد من نجمات الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة عن خضوعهن لعمليات تجميل، سواء بدافع علاج بعض العيوب أو رغبة في تحسين المظهر والظهور بشكل أكثر لفتًا للأنظار، وذلك من خلال البرامج التلفزيونية والحوارات الصحفية، أو عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار من الشفافية مع الجمهور.

وكانت الفنانة داليا البحيري من أحدث النجمات اللاتي تحدثن عن هذا الأمر، إذ أوضحت خضوعها لإجراء تجميلي بالوجه، وسعت لذلك بهدف الظهور بإطلالة أكثر شبابيه، بما يتناسب مع طبيعة عملها الفني وحرصها الدائم على الظهور بأفضل صورة أمام جمهورها.

ونستعرض لكم أبرز النجوم الذين أجروا عمليات تجميل في التقرير التالي:

داليا البحيري

خضعت الفنانة داليا البحيري لعملية تجميل في الوجه، شملت شد الوجه وإجراء جراحة أسفل العين، لتظهر بعدها بإطلالة أكثر شبابًا، حيث بدت وكأنها أصغر بنحو 20 عامًا. وجاءت هذه الخطوة بدافع رغبتها في استعادة ملامحها في مرحلة الشباب، مع الحفاظ على تناسق وجهها الطبيعي.

أنغام

أجرت الفنانة أنغام عددًا من العمليات التجميلية، من بينها تعديل شكل الأسنان، إلى جانب عمليات تجميل في الأنف والوجنتين.

وقالت في لقائها بأحد البرامج التلفزيونية، إنها لجأت إلى هذه الإجراءات للتخلص من بعض العيوب، والظهور بالشكل الذي يليق بجمهورها ومكانتها الفنية.

أصالة

كشفت الفنانة أصالة عن خضوعها لما يقرب من 30 عملية تجميلية في منطقة الذقن، في محاولة للتخلص من بعض العيوب في ملامح وجهها.

كما أوضحت خلال أحد اللقاءات التلفزيونية أنها لجأت إلى حقن البوتوكس نتيجة شعورها بتقييد تعابير وجهها، بالإضافة إلى إجرائها عمليات تجميل أسفل العين وتنحيف الأنف، للحصول على مظهر أكثر انسجامًا مع ملامحها.

بسمة بوسيل

خضعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لعدد من العمليات التجميلية، مدفوعة باهتمامها الدائم بمظهرها ورغبتها في إبراز ملامحها بصورة أكثر وضوحًا.

شملت هذه الإجراءات عمليات تجميل الأنف وتكبير الشفاه، والتي ساهمت في تغيير مظهرها خلال السنوات الأخيرة.

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد خضوعها لعملية تجميل في الأسنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث أوضحت أنها قامت بتعديل شكل اثنتين من أسنانها بعد تعرضها للتنمر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بدافع شخصي لتحسين مظهرها، مؤكدة رضاها عن شكلها العام وسعيها للظهور بثقة أكبر.

