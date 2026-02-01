مباريات الأمس
كيف تعامل التوأم مع أزمة إمام عاشور بالأهلي؟

كتب : نهي خورشيد

05:02 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تدخل حسام حسن، المدير الفني للفراعنة وشقيقه إبراهيم حسن، من أجل احتواء أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي مع ناديه مطالبين اللاعب بسرعة الاعتذار وإنهاء الخلاف، تفادياً لتفاقم الموقف وما قد يترتب عليه من تجميد أو استبعاد من المشاركة في المباريات.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن التوأم شددا في حديثهما مع إمام عاشور على ضرورة الابتعاد عن الأزمات والتركيز داخل المستطيل الأخضر، مؤكدين أن الالتزام والانضباط والاجتهاد داخل الملعب هي الطريق الوحيد لتحقيق طموحاته خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إمام عاشور أبدى استجابة واضحة لنصيحة حسام وإبراهيم حسن، مؤكداً لهما تقبله الكامل لقرارات النادي الأهلي واستعداده للالتزام بها مع التركيز خلال المرحلة القادمة على العمل داخل الملعب، سعياً لتحقيق حلمه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

