الونش يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية اليوم

كتب : مصراوي

04:25 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

أكد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة المصري البورسعيدي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الونش في تصريحات تلفزيونية إن لاعبي الزمالك يدركون جيداً أهمية حصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الفريق يسعى لتحقيق هدفه في مواجهة الغد من أجل اعتلاء قمة المجموعة.

وتطرق مدافع الزمالك إلى المباراة السابقة التي جمعت الفريقين، موضحاً أنها شهدت حذراً متبادلاً من الجانبين، معرباً عن أمله في أن يحالف التوفيق الفريق الأبيض في لقاء الغد وتحقيق الفوز.

كما أشاد الونش باللاعبين الشباب داخل صفوف الزمالك، مؤكداً أنهم يمتلكون قدرات مميزة ويتحملون المسؤولية وهو ما ظهر في تصعيدهم للفريق الأول، مشدداً على أن دور اللاعبين أصحاب الخبرات يتمثل في دعمهم واحتضانهم على غرار ما تلقوه في بداياتهم.

وحرص الونش على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك، مؤكداً أنهم الداعم الحقيقي للنادي، مطالباً إياهم بمواصلة مساندة الفريق وعدم الانحياز للأشخاص، مشيراً إلى أن الجميع يرحل ويبقى الكيان وأن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير، متمنياً أن تكون مواجهة المصري بداية إيجابية بتحقيق الفوز.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمود الونش نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية الأفريقية

