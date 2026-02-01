مباريات الأمس
الزمالك ينهى استعداداته على استاد السويس قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب : مصراوي

03:15 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء السبت، على استاد السويس استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المران الختامي حرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تقليل الأحمال البدنية للاعبين، تفادياً للإجهاد قبل اللقاء المرتقب.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تخللتها مجموعة من الفقرات المتنوعة إلى جانب تدريبات خاصة باستخدام الكرة.

كما ركز الجهاز الفني خلال المران على تنفيذ عدد من الجوانب الخططية المرتبطة بالمباراة المقبلة، مع توجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل مستمر من قبل معتمد جمال، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة فنية مصغرة.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الأحد على استاد السويس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية الأفريقية

