"بعد انضمامه للأحمر".. يلسين كامويش يوجه رسالة لجماهير الأهلي

كتب : يوسف محمد

01:13 ص 01/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كامويش (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    كامويش (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    كامويش (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    كامويش (2) (1)

حرص الأنجولي يليسن كامويش لاعب النادي الأهلي الجديد، على توجيه رسالة إلى جماهير المارد الأحمر، بعد إعلان انضمامه رسميا إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الجمعة الموافق 31 يناير الماضي، تعاقده مع صاحب ال 26 عاما قادما من فريق ترومسو النرويجي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026، مع وجود بند أحقية الشراء.

وقال كامويش في فيديو تم نشره، عبر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرحبا بكل جماهير الأهلي، أنا هنا في نادي القرن، أنا أهلاوي".

ويعد كامويش الصفقة رقم 6 للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أعلن الأهلي في وقت سابق عن تعاقده مع كل من: "هادي رياض، عمرو الجزار، مروان عثمان، أحمد عيد ويوسف بلعمري".

