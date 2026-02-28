بيان رسمي من الأهلي بعد الإفراج عن عدد من جماهيره

الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة زد اليوم السبت في الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن قائمة فريقه لمواجهة زد اليوم في الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره زد اليوم السبت 28 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة زد اليوم، عودة الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، بعد غيابهما خلال الفترة الماضية عن المشاركة مع المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، كريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: مروان عثمان ومحمد شريف.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري:

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة.

