500 ألف دولار.. كواليس توقف صفقة ناصر ماهر بين الزمالك وبيراميدز

كتب : نهي خورشيد

03:47 ص 09/01/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل جديدة وراء تعثر مفاوضات ناديي الزمالك وبيراميدز بشأن انتقال ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة بيراميدز تقدمت بعرض رسمي قيمته مليون دولار للتعاقد مع اللاعب، إلا أن الزمالك اعتبر المقابل المالي غير مناسب، وطالب بالحصول على مليوني دولار للموافقة على إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن الزمالك حاول تقريب وجهات النظر واقترح التوصل لاتفاق عند مليون ونصف دولار، غير أن بيراميدز تمسك بعرضه الأول ورفض زيادة القيمة المالية، ما أدى إلى توقف المفاوضات في الوقت الحالي.

واختتم الغندور بأن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات جديدة لإحياء الصفقة، في حال قرر بيراميدز تحسين عرضه المالي، لكن حتى الآن لا تزال المفاوضات مجمدة دون تقدم رسمي.

